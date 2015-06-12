Наливайченко звільнив всіх керівників управління по боротьбі з корупцією СБУ

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. Він оприлюднив листи Валентина Наливайченка до керівників профільних комітетів Верховної Ради та народних депутатів України.

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Крім цього, Валентин Наливайченко підкреслив, що керівники підрозділів СБУ по боротьбі з корупцією мають призначатись за відкритим конкурс після обговорення з громадськістю.

За словами Валентина Наливайченка, це не останні кадрові рішення в цьому напрямку. "Я зроблю все для того, щоб викорінити корупцію", - зазначив він. Валентин Наливайченко впевнений, що подолати це явище можна лише спільними діями правоохоронців, депутатів, громадськості.

Голова СБУ також повідомив, що надіслав листи народним депутатам, які опікуються питаннями боротьби з корупцією, з пропозицією створити спеціальну комісію для перевірки резонансних відомостей про можливе вчинення співробітниками СБУ правопорушень. "Я гарантую повний доступ до всіх матеріалів, які є в Службі для перевірки та кримінального переслідування. Корупційний мур має бути зламаний", - наголосив він.