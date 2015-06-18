Верховна Рада звільнила Наливайченка

Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Валентина Наливайченка з посади голови СБУ (Реєстраційний №2110-А).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 248 народних депутати із 364 зареєстрованих у сесійній залі. Читайте такожНаливайченко заявив, що не зацікавлений у посаді голови Служби зовнішньої розвідки Зокрема, від "Блоку Петра Порошенка" - 104 депутати, від "Народного Фронту" - 69, а від "Опозиційного блоку" - 0. Нагадаємо, напередодні президент Петро Порошенко підписав подання до парламенту щодо звільнення Валентина Наливайченка з посади голови СБУ.

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