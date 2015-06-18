Російський віце-прем'єр назвав "маргінальним" ефект санкцій на економіку РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Дворкович заявив на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Загальний ефект від санкцій проти нас я б не назвав значним, це швидше маргінальні труднощі і не є головна причина економічного спаду», - сказав Дворкович.

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Він вважає, що від санкцій постраждали дві сторони – Росія і Європа. За його словами, спад в економіці викликаний зниженням цін на нафту та інші енергоресурси.

На думку Дворковича, уряд РФ «навчився жити в цій ситуації і допомагати виробникам таким чином, що вони не відчувають глобальних труднощів від наявності санкцій».

При цьому він заявив, що уряд РФ дасть симетричну відповідь на продовження санкцій з боку Євросоюзу, зокрема, буде продовжено продовольче ембарго.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти РФ.

17 липня постійні представники країн ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня наступного року.