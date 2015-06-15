Порошенко: Після анексії Криму Росією глобальної системи безпеки не існує

Про це Президент сказав в інтерв’ю Bloomberg, інформує прес-служба глави держави.

Порошенко зазначає, що зараз Україна бореться за європейські цінності та територіальну цілісність, а Росія намагається дестабілізувати ситуацію, перешкодити праву українців обирати свій шлях – жити в Європейському Союзі та не бути більше частиною Радянського Союзу.

«Росія розуміє, що вона не може перемогти у цій війні, бо Україна має дуже потужний дух, об'єднану, як ніколи до цього часу, Українську націю і глобальну солідарність всього світу з Україною», – наголосив президент.

Відповідаючи на питання, яка реальна мета Росії, глава Української держави зазначив: «Дестабілізувати ситуацію в Україні. Це не війна всередині України. Це агресія Росії проти України лише з однією метою – дестабілізувати ситуацію і перешкодити праву українців жити в Європейському Союзі, реалізувати в країні європейські цінності і не бути більше частиною Російської імперії».

Президент підкреслив, що Україна платить за це право величезну ціну, оскільки понад 1700 українських воїнів загинули, віддавши своє життя за захист суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Майже 7 тис. загиблих серед мирного населення.

Коментуючи питання санкцій стосовно Росії, глава держави висловив думку, що найбільш ефективними санкціями є секторальні, включаючи фінансові – платіжні системи, SWIFT та інші. «Мета цих санкцій – не нанести руйнівну шкоду Росії, а лише створити мотивацію, щоб зупинити агресію, припинити вогонь, простимулювати виконання домовленостей в економічно-соціальній, гуманітарній, безпековій та іншій сферах», – наголосив президент.

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Порошенко висловив згоду з позицією Президента США Барака Обами про те, що своїми діями Росія намагається відродити Радянський Союз.

Президент України наголосив на необхідності запровадження нових механізмів гарантування міжнародної безпеки. На думку глави держави, рішення про розміщення важкого озброєння в пострадянських країнах та постсоціалістичних країнах – теперішніх членах НАТО – «це механізм гарантування безпеки». При цьому президент зауважив, що потрібно продовжувати дипломатичний пошук мирного врегулювання, реформувати Раду Безпеки ООН та систему загальноєвропейської безпеки і використовувати усі можливості, щоб не допустити агресію на європейському континенті. «Після російської анексії Криму та російської агресії на Донбасі глобальна система безпеки, заснована на рішеннях Ради Безпеки ООН, більше не існує. Система повоєнної глобальної безпеки була фактично зруйнована, оскільки постійний член Ради безпеки ООН є агресором», – наголосив Порошенко.

«Всі мають розуміти, що Україна бореться не лише за свою незалежність та територіальну цілісність, а за свободу та демократію, проти агресора, який брутально порушив міжнародні закони», – заявив Порошенко.