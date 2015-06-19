Підозрюваного у вбивстві Бузини готові взяти на поруки народні депутати, повідомляється про розбіжності у матеріалах справи

Про це повідомляє у Facebook журналіст Олександр Рудоманов, який веде онлайн-трансляцію засідання суду.

«Андрій Медведько на поруки беруть депутати Igor Lutsenko, Андрій Іллєнко, Юрій Левченко, котрі зараз знаходять в залі суду», - написав Рудоманов.

Окрім цього, Рудоманов звертає увагу на розбіжності у офіційних матеріалах справи. Зокрема журналіст зазначає, що «протокол продавця вівся українською, при тому, що у продавця проблеми навіть з російською мовою».

Читайте такожВбито журналіста Олеся БузинуТакож журналіст зазначив, що «по всім матеріалам проходить, що використовується автомобіль форд фокус італійської реєстрації, але немає жодної інформації, про те що цей автомобіль перетнув кордон України». Окрім цього повідомляється, що «свідок бачив форд транзит, а у матеріалах мова про форд фокус».

Андрій Медведько на поруки беруть депутати Igor Lutsenko, Андрій Іллєнко, Юрій Левченко, котрі зараз знаходять в залі суду Posted by Олександр Рудоманов on Thursday, June 18, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, підозрюваний у вбивстві Олеся Бузини Андрій Медведько заявив, що у момент скоєння злочину його не було в Києві.