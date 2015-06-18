Підозрюваний у вбивстві Бузини заявив, що його не було у Києві під час скоєння злочину

Про це повідомив у Facebook журналіст Олександр Рудоманов, який веде онлайн-трансляцію засідання.

Також підозрюваний зазначив, що у нього не було мотиву для вбивства Бузини, він його ніколи вживу не бачив.

«Я не міг цього зробити, бо не був у Києві фізично і у мене не було мотиву», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВбито журналіста Олеся Бузину

Окрім цього Медведько заявив, що при обшуках у його рідних були вкрадені речі. «Дівчину при обшуку -обікрали. Вкрали за її словами багато антикваріату.У матері вкрадено планшет. Відбувся жорстокий обшук у друга, в кого я був на день народженні», - зазначив затриманий.

Мені не надіслали жодної повістки. Ні я, ні моя мати не отримали жодної повістки.Я не переховувався. Ходив по центру, б... Posted by Олександр Рудоманов on Thursday, June 18, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, Медведько заявив, що його били по обличчю після затримання. Також, під час проведення з ним слідчих дій адвоката не було. У підозрюваного взяли відбитки пальців і зразки ДНК.