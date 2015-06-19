У Брюсселі 24-25 червня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО

В рамках засідання міністрів оборони НАТО, яке пройде 24-25 червня в Брюсселі, відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН повідомив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг. "Ваш міністр оборони зустрінеться зі своїми колегами по НАТО в Брюсселі наприкінці цього місяця", - сказав він.

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За словами генсека, інтенсивний діалог між Україною та Північноатлантичним альянсом триває як на рівні послів, так і на рівні міністрів. "Ми обговорюємо ситуацію в сфері безпеки у вашій країні, процес реформ, а також постійну підтримку НАТО", - зазначив Столтенберг, вказавши, що минулого місяця відбулася "змістовна зустріч з міністром закордонних справ в Анталії".

Повне інтерв'ю генерального секретаря альянсу Йенса Столтенберга читайте в ексклюзивному матеріалі УНІАН.