Знайомі підозрюваного у вбивстві Бузини дивуються арешту: "16 квітня він був в АТО" (відео)

Після оголошення затримання друзі Медведька зібралися під УБОЗом. Вони переконані - він не причетний до вбивства. Мовляв, затримали, бо збирався оприлюднити важливу інформацію, йдеться в сюжеті ТСН.

"Ми пов’язуємо це, і, наскільки я розумію, і Андрій також, з тим, що Андрій включився в кампанію з приводу люстрації заступника мініста внутрішніх справ", - розповів журналістам друг Медведька Сергій Боднар.

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"Шістнадцятого, як мені відомо, навіть п’ятнадцятого (16 квітня - день убивства Бузини, - Ред.) він вже був в АТО", - заявив інший товариш Медведька Юрій Колесников.

Самі підозрювані не зізнаються. де вони були на момент вбивства, але обидва заперечують свою вину.

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський районний суд Києва постановив арештувати на 2 місяці підозрюваних у вбивстві журналіста Олеся Бузини Андрія Медведька і Дениса Поліщука.