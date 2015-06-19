Суд арештував на 2 місяці двох підозрюваних у вбивстві Бузини (відео)
Шевченківський районний суд Києва постановив арештувати на 2 місяці підозрюваних у вбивстві журналіста Олеся Бузини Андрія Медведька і Дениса Поліщука.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив журналіст Олександр Рудоманов, який був присутній у залі суду.
Читайте такожАваков: Затримано третього підозрюваного у вбивстві Бузини
За його словами, суддя призначив Медведьку запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 14 серпня 2015 року.
Підозрюваний переконував суд у тому, що на момент вбивства його не було у Києві і мотиву злочину у нього не було. Депутати пропонували взяти підозрюваного на поруки.
Ще одному затриманому за підозрою у вбивства Олеся Бузини Денису Поліщуку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці або заставу в 5 млн грн.
Як повідомляв УНІАН, Олеся Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі столиці біля будинку, де він мешкав. Вранці 18 червня правоохоронці заявили про затримання двох киян за підозрою у вбивстві Бузини. Пізніше глава МВС Арсен Аваков заявив про затримання ще одного підозрюваного.