Генерал НАТО вважає, що Росії забракне сил захопити всю Україну

Про це в інтерв'ю Die Welt розповів головнокомандувач сил НАТО в Центральній і Північно-Східній Європі генерал Ганс-Лотар Домрьозе.

"Якби навіть Росія захопила всю Україну, Москва б цього не витримала. Ціна була б неймовірно висока. Президент Путін в такому випадку не зміг би виключити, що НАТО зробить відповідні висновки і відреагує. Крім того, щоб окупувати таку велику країну, як Україна, треба неймовірна військова потужність. І сили в окупованій країні треба тримати в стані постійної бойової готовності. А ще треба все це профінансувати, чого Росія не може собі дозволити. Ні, це не реалістично", - вважає генерал НАТО.

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Він також додав, що Альянсу варто озброїти країни-учасниці у Східній Європі сучасним озброєнням і навчити тамтешніх солдатів користуватися новим арсеналом, щоб захистити союзників від вторгнення Росії.

На думку Домрьозе, зараз армії Естонії, Литви і Латвії складаються з дуже патріотичних і мотивованих солдатів. Все, чого їм бракує для ефективної боротьби у випадку необхідності – це зброя. Тому "більш успішні країни НАТО" повинні продати її союзникам "за справедливою ціною".

Нещодавно радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про план Генштабу РФ захоплення України "до Дніпра". За його словами, у квітні 2015 року Генштаб Російської Федерації затвердив черговий робочий план захоплення Лівобережної України.

"Нараду щодо затвердження цього плану проходила 8-9 квітня в Санкт-Петербурзі в штабі Західного військового округу, після чого відбувся великий генеральський банкет", - говорить він.

Однак експерти розвідувально-аналітичного центру Stratfor дійшли висновку, що у Росії не вистачить армії, щоб захопити всю Східну Україну. Аналітики вважають, що партизанський опір на такій великій території буде дуже потужний.

Для придушення може знадобитися близько 260 тисяч солдатів окрім тих, які займатимуться обороною окупованих регіонів. А сухопутні війська РФ налічують всього близько 280 тисяч солдатів. Тому Москві потрібно буде провести мобілізацію. А НАТО і США можуть рішуче відреагувати на потенційну агресію ще до початку відкритого наступу . Тому така операція не вигідна для Москви і не дозволить їй досягти поставлених політичних і стратегічних цілей.