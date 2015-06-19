Путін фактично визнав поставки зброї сепаратистам

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

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"До холодної війни призводять не локальні конфлікти, а глобальні рішення, наприклад, як вихід США в односторонньому порядку з договору про ПРО. Це дійсно крок, який штовхає нас всіх в гонку озброєнь, оскільки змінює глобальну систему безпеки", - сказав Путін, коментуючи висловлювання модератора, що США вважають, що Росія озброює сепаратистів і використовує свої Збройні сили, щоб "підлити масла у вогонь" у цьому конфлікті, що загрожує новою "холодною війною".

"Що стосується регіональних, де б вони не відбувалися, протиборчі сторони завжди десь знаходять зброю. Це також справедливо і для східних регіонів України", - підкреслив він.

Путін заявив, що якщо ситуація на сході України буде вирішуватися політичними засобами, то ніякої зброї не потрібно, але для цього потрібно "бажання вести діалог".

Він заявив, що РФ ніколи не погодиться з тим, що "хтось десь буде з кимось розмовляти з позиції сили з початку за допомогою міліції, а потім за допомогою спецслужб, а потім за допомогою Збройних сил".

За його словами, на сході України не було б зброї, якщо б з самого початку намагалися вирішувати питання мирними засобами.

"Вона там з'явилась лише після того, як людей почали вбивати за допомогою танків, артилерії, РСЗВ, авіації і там з'явилися ті, хто чинить опір. Як тільки буде зроблена спроба політичними засобами вирішувати питання, там і зброї цієї не буде", - сказав Путін.