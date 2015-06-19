Порошенко просить нардепів зняти з себе недоторканність на цій сесії

Про це він написав у своєму Твітері.

"Прошу Парламент на цій сесії проголосувати зміни до Конституції про зняття депутатської недоторканності і обмеження недоторканності суддів", - написав президент.

Прошу Парламент на цій сесії проголосувати зміни до Конституції про зняття депутатської недоторканності і обмеження недоторканності суддів — Петро Порошенко (@poroshenko) June 19, 2015

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Як повідомляв УНІАН, КС оприлюднив сьогодні рішення про те, що законопроект про внесення змін до Конституції (щодо недоторканності народних депутатів України і суддів)відповідає вимогам статей 157 і 158 Основного Закону.