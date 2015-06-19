КС визнав законним скасування недоторканності депутатів і суддів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення КС оприлюднив сьогодні.

"Визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України законопроект про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України і суддів (№1776)", - йдеться в рішенні КС.

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Як повідомляв УНІАН, 2 квітня КС у формі усного слухання розпочав розгляд справи за звернення Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України законопроекту про внесення змін до Основного Закону щодо недоторканності народних депутатів України та суддів.

Верховна Рада 5 лютого підтримала постанову про направлення до Конституційного суду України законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України і суддів) (№1776).

Цим законопроектом передбачається виключити з Конституції частини 1 і 3 статті 80. Йдеться про положення, яким визначено, що народним депутатам гарантується депутатська недоторканність, а також положення, згідно з яким народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Також пропонуються зміни до частини 3 статті 126, згідно з якими суддя не може бути без згоди Вищої ради юстиції затриманий і до нього не може бути застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання при вчиненні або безпосередньо після вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров'я особи.

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У нинішній редакції статті йдеться про те, що суддя не може бути без згоди Верховної Ради затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом.

Стаття 129 після частини 1 доповнюється новою частиною, згідно з якою притягнення суддів до юридичної відповідальності здійснюється на загальних підставах. Судді не можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності за дії, вчинені у зв'язку зі здійсненням правосуддя, крім випадків ухвалення завідомо неправосудного судового рішення, порушення присяги судді або вчинення дисциплінарного правопорушення.

4 червня Верховна Рада ухвалила постанову про План законодавчого забезпечення реформ в Україні. Планом, зокрема, передбачено строк підготовки/прийняття питання про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів і суддів) - ІІІ-IV квартал 2015-2016 року.