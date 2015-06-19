Гройсман: Конституційний законопроект про децентралізацію має високі шанси на ухвалення

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, сьогодні в інтерв’ю журналістам по завершенні 103-го пленарного засідання Венеціанської комісії Гройсман зазначив, що законопроект, напрацьований робочою групою з питань конституційних засад організації та здійснення державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України та децентралізації влади, яка працює у складі Конституційної комісії, «передбачає проведення масштабної реформи з децентралізації, реформи місцевого самоврядування за європейськими принципами».

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«Сьогодні я мав високу честь презентувати ці напрацюванні Венеціанській комісії. І те, що я почув від експертів, від членів Венеціанської комісії, - це дуже оптимістичні оцінки щодо нашого вірного підходу до конституційної реформи», - сказав Гройсман.

Керівник парламенту висловив сподівання, що Венеціанська комісія швидко опрацює цей документ, «щоб ми могли рухатися далі, оскільки питання децентралізації влади, місцевого самоврядування є надзвичайно ключовим щодо успішності й інших реформ, пов’язаних з економікою, освітою, охороною здоров’я, всіх інших питань, які стосуються підвищення якості життя людей».

Голова Верховної Ради заявив, що український парламент готовий «максимально якісно врахувати» пропозиції, які надійдуть з Венеціанської комісії, і висловив переконання, що напрацювання Конституційної комісії, узгоджені з Венеціанською комісією, «мають дуже добрі шанси на прийняття».

«Шлях, який ми проходимо сьогодні від пострадянської, централізованої, корумпованої країни до децентралізації, дозволить перетворити Україну на сучасну європейську державу», - заявив Гройсман.

«Ми розуміємо, що у децентралізації завжди є опоненти, які не хочуть випускати владу зі своїх рук, які все хочуть зробити для того, щоб цей процес не удався, - сказав Гройсман. - Але питання децентралізації дорівнює питанню успішності нашої держави, її незалежності і підвищення рівня життя людей. Фактично, ця реформа забезпечить стрімкий розвиток України. І це відбуватиметься не через десятки років, а буквально з перших днів впровадження цієї реформи».

Як повідомлялося, 19 червня Гройсман під час робочого візиту до Італійської Республіки взяв участь у 103-му пленарному засіданні Венеціанської комісії, на якому презентував законопроект про внесення змін до Конституції України у частині децентралізації.