Зауваження Венеціанської комісії щодо люстрації в цілому лишаються критичними - представник України

Незважаючи на окремі точкові зрушення у приведенні Закону України “Про очищення влади” до європейських стандартів, як то створення у майбутньому спеціально уповноваженого органу з питань люстрації та врахування позиції експертів щодо захисту особистого життя осіб, що підлягають люстаційній перевірці, рекомендації європейських експертів все ж залишаються критичними.

Про це йдеться у висновку який був оприлюднені на сьогоднішньому засіданні Комісії «За демократію через право», повідомив за результатами засідання представник України у ВК Володимир Пилипенко.

За його словами, експерти Ради Європи і надалі рекомендують виключити із закону про "Очищення влади" положення про люстрацію суддів.

Читайте такожВенеціанська комісія не схвалює люстрацію, але визнає право України на її проведення - депутат"Українська сторона представила ВК зміни до закону про люстрацію, які планують проголосувати в парламенті найближчим часом. Але в цих змінах не врахована попередня рекомендація ВК щодо виключення з під дії закону «Про очищення влади» суддів. Експерти Ради Європи ще у грудні 2014 року зазначали, що фактично люстраційна перевірка суддів передбачена двома законами «Про очищення влади» та «Про відновлення довіри до судової влади в Україні». То ж звичайних суддів, на думку ВК, необхідно виключити із закону про люстрацію і проводити перевірку за спеціальним законом", - пояснив Пилипенко.

Критичним і однозначним є зауваження експертів Венеціанської Комісії щодо норми про необхідність проходження люстраційної перевірки кандидатів на виборні посади, а також народних депутатів.

"На думку експертів ВК, заборона обіймати посади в органах державної влади не повинна стосуватись права громадян висувати свої кандидатури на будь-які виборні посади, ці положення законопроекту експерти назвали неприйнятними. Оскільки вони порушують основоположний принцип люстрації, передбачений стандартами Ради Європи. А також можуть мати політичні наслідки", - додав представник України у ВК.

За його словами, в цілому можна сказати, що українська сторона врахувала попередні зауваження ВК лише поверхнево, тепер подальші дії за Верховною Радою, які саме зміни до закону про очищення влади проголосують народні депутати.

У будь-якому разі, положення щодо яких у ВК є зауваження, необхідно виключити із змісту Закону.

Він також додав, що попередні зауваження ВК, озвучені в грудні 2014 року щодо процесу люстрації в Україні все ще залишаються актуальними, оскільки автори Закону про люстрацію за 6 місяців співпраці з експертами так і не спромоглися їх врахувати: це індивідуальність люстрації, захист персональних даних осіб, щодо яких проводиться люстрацій на перевірка, створення незалежного органу з питань люстрації і зняття відповідальності за проведення цього процесу з Міністерства юстиції, а також люстрація суддів за окремим законом.

Нагадаємо, раніше сьогодні міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Венеціанська комісія визнала право України на люстрацію.