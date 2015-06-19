Зауваження Венеціанської комісії щодо люстрації в цілому лишаються критичними - представник України

17:16, 19 червня 2015
Політика
206 0

Венеціанська Комісія рекомендує розмежувати люстрацію і боротьбу із корупцією, а також виступила проти норми щодо проходження люстраційної перевірки кандидатів на виборні посади - депутатів місцевих рад, мерів та народних депутатів, Президента. 

Венеціанська комісія / Фото УНІАН

Незважаючи на окремі точкові зрушення у приведенні Закону України “Про очищення влади” до європейських стандартів, як то створення у майбутньому спеціально уповноваженого органу з питань люстрації та врахування позиції експертів щодо захисту особистого життя осіб, що підлягають люстаційній перевірці, рекомендації європейських експертів все ж залишаються критичними.

Про це йдеться у висновку який був оприлюднені на  сьогоднішньому засіданні Комісії «За демократію через право», повідомив за результатами засідання представник України у ВК Володимир Пилипенко.

За його словами, експерти Ради Європи і надалі  рекомендують виключити із закону про "Очищення влади" положення про люстрацію суддів.

Читайте такожВенеціанська комісія не схвалює люстрацію, але визнає право України на її проведення - депутат"Українська сторона представила ВК зміни до закону про люстрацію, які планують проголосувати в парламенті найближчим часом. Але в цих змінах не врахована попередня рекомендація ВК щодо виключення з під дії закону «Про очищення влади» суддів. Експерти Ради Європи ще у грудні 2014 року зазначали, що фактично люстраційна перевірка суддів передбачена двома законами «Про очищення влади» та «Про відновлення довіри до судової влади в Україні». То ж звичайних суддів, на думку ВК, необхідно виключити із закону про люстрацію і проводити перевірку за спеціальним законом", - пояснив Пилипенко.

Критичним і однозначним є зауваження експертів Венеціанської Комісії щодо норми про необхідність проходження люстраційної перевірки кандидатів на виборні посади, а також народних депутатів.

"На думку експертів ВК, заборона обіймати посади в органах державної влади не повинна стосуватись права громадян висувати свої кандидатури на будь-які виборні посади, ці положення законопроекту експерти назвали неприйнятними. Оскільки вони порушують основоположний принцип люстрації, передбачений стандартами Ради Європи. А також можуть мати політичні наслідки", - додав представник України у ВК.

За його словами, в цілому можна сказати, що українська сторона врахувала попередні зауваження ВК лише поверхнево, тепер подальші дії за Верховною Радою, які саме зміни до закону про очищення влади проголосують народні депутати.

У будь-якому разі, положення щодо яких у ВК є зауваження, необхідно виключити із змісту Закону.

Він також додав, що попередні зауваження ВК, озвучені в грудні 2014 року щодо процесу люстрації в Україні все ще залишаються актуальними, оскільки автори Закону про люстрацію за 6 місяців співпраці з експертами так і не спромоглися їх врахувати: це індивідуальність люстрації, захист персональних даних осіб, щодо яких проводиться люстрацій на перевірка, створення незалежного органу з питань люстрації і зняття відповідальності за проведення цього процесу з Міністерства юстиції, а також люстрація суддів за окремим законом.

Нагадаємо, раніше сьогодні міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Венеціанська комісія визнала право України на люстрацію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter