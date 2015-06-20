Маккейн: Залежність ЄС від російського газу має вплив на рішення щодо санкцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на брифінгу після зустрічі з президентом України Петром Порошенком та прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком.

Маккейн зазначив, що проросійські бойовики на Донбасі щодня, щогодини порушують Мінські угоди.

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“Володимир Путін може продовжити стратегію «відкушування» малих шматочків України, і тому наша позиція полягає у тому, щоб посилювати санкції…

Але я повинен бути дуже відвертим - залежність європейських країн від російських енергоносіїв є тим фактором, який визначає, на мою думку, які рішення вони (країни) ухвалюватимуть стосовно санкцій”, - наголосив сенатор.

Також Маккейн звернув увагу, що США мають можливість постачати природний газ до України та країн Європи.

“Сенатор Баррасо відзначив, що ми маємо можливість постачати природний газ для потреб населення України і до всієї Європи впродовж двох років в тому випадку, якщо ми робитимемо правильні речі”, - сказав Маккейн, не уточнивши, якими саме шляхами можливо експортувати газ зі США до Європи.

При цьому сенатор додав, що найважливішим пріоритетом у співпраці з Україною для США залишається надання військової допомоги.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу у Києві сенатор США від Республіканської партії Джон Баррасо заявив, що Конгрес США продовжить працювати над спрощенням умов експорту енергоносіїв до ЄС та України для зменшення їх залежності від російських енергетичних ресурсів.