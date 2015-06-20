Бойовики п'ять разів вступали в бій з силами АТО, військовим вдалося знищити розвідників противника - штаб

За минулу добу, 19 червня, підконтрольні російській владі незаконні збройні формування 72 рази порушували умови припинення вогню в зоні проведення АТО. При цьому застосовуючи 152-мм гаубиці та реактивні системи залпового вогню «Град».

Про це повідомляється на сторінці прес-центра АТО у Facebook.

"Найактивніше російсько-терористичні бандформування діяли в районі Донецька та на Луганщині. Там зафіксовано 38 та 16 обстрілів позицій українських військ відповідно", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, ворожі диверсійно-розвідувальні групи п’ять разів вступали в бій із українськими військовими. Кожен раз, зазнавши втрат, вони відступали.

Вночі терористи близько 10 разів обстрілювали позиції сил АТО.

"Зокрема, в районі Артемівська зі 152-мм гаубиць та мінометів калібру 120 мм декілька разів було обстріляно Зайцеве, Курдюмовку, Кірово, Майорськ та Ленінське. Також бойовики підступно обстрілюють Мар’їнку, Піски, Опитне й Красногорівку, біля Донецька, та низку інших населених пунктів вздовж усієї лінії розмежування сторін", - зазначили у штабі.

Після опівночі на околицях селища Лебединське, що на підступах до Маріуполя, силами АТО було викрито та знешкоджено російсько-терористичну ДРГ.