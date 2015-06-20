Маккейн вважає помилкою НАТО те, що альянс зупинив шлях України до членства

Про це Маккейн заявив під час дискусії на безпековій конференції GLOBSEC у Словаччині, передає Європейська правда.

Відповідаючи на запитання про те, чи варто було альянсу ще раніше взяти Україну під захист п’ятої статті статуту НАТО, що гарантує колективний захист всіх членів альянсу, сенатор нагадав, що і раніше підтримував зближення з Києвом.

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"Вірю ми мали це робити (прийняти Україну в НАТО). Попри те, що в Україні тоді були внутрішні проблеми", - заявив він.

"Це (відмова НАТО від тіснішої інтеграції з Україною в 2008 році ) була помилка. Але думаю, вона ще може бути виправлена", - наголосив Маккейн.