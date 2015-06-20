Маккейн вважає помилкою НАТО те, що альянс зупинив шлях України до членства
20:16, 20 червня 2015Політика
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Сенатор Джон Маккейн, який очолює комітет американського сенату по збройних силах, вважає помилкою НАТО те, що свого часу альянс зупинив шлях України до членства.
REUTERS
Про це Маккейн заявив під час дискусії на безпековій конференції GLOBSEC у Словаччині, передає Європейська правда.
Відповідаючи на запитання про те, чи варто було альянсу ще раніше взяти Україну під захист п’ятої статті статуту НАТО, що гарантує колективний захист всіх членів альянсу, сенатор нагадав, що і раніше підтримував зближення з Києвом.
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"Вірю ми мали це робити (прийняти Україну в НАТО). Попри те, що в Україні тоді були внутрішні проблеми", - заявив він.
"Це (відмова НАТО від тіснішої інтеграції з Україною в 2008 році ) була помилка. Але думаю, вона ще може бути виправлена", - наголосив Маккейн.
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