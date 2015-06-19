Маккейн та Пайєтт відвідали "Фонд оборони країни"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Фонду оборони країни".

Метою візиту було детальне знайомство з напрямками роботи "Фонду оборони країни", про діяльність якого, за словами сенатора, він вже чув дуже багато.

Відповідаючи на запитання Маккейна стосовно настроїв в українському суспільстві і ставлення простих українців до війни в Донбасі, голова правління "Фонду оборони країни" Павло Хазан зазначив: "Незважаючи на дуже складну ситуацію, українські патріоти з надією і оптимізмом дивляться у майбутнє. Віри у перемогу в Україні демократичних цінностей нам, зокрема, дає потужна підтримка з боку американського уряду та громадян США".

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Зі свого боку, сенатор висловив свою підтримку діяльності фонду та зазначив, що США й надалі будуть надавати допомогу українцям "в їх прагненні до демократії і боротьбі проти зовнішнього ворога".

У свою чергу, Хазан розповів гостям про те, які масштабні проекти, реалізовані благодійною організацією за рік свого існування, зокрема, про налагодження системи зв’язку та передачі даних у зоні АТО, обладнання командного центру оперативного командування "Схід", розробку мобільної казарми тощо. Окремо під час розмови торкнулися теми медичного забезпечення української армії.

Маккейна також цікавило питання щодо основних потреб військових лікарів, характер поранень, з якими вони найчастіше стикаються на передовій, а також про рівень медичної допомоги пораненим у польових шпиталях та медичних закладах, що розташовані в тилу.

Американський сенатор схвалив такий напрямок діяльності "Фонду оборони країни" як проведення тренінгів з тактичної медицини та забезпечення бійців індивідуальними аптечками, укомплектованими за сучасними військовими стандартами. Сенатор також підкреслив значення волонтерської роботи у побудові обороноздатності і державності України.