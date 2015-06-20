Саакашвілі запропонував оздоровити в Одесі постраждалих від повені в Тбілісі дітей

Про це УНІАН повідомили в обласній адміністрації, уточнивши, що таку пропозицію її голова озвучив, передавши, зокрема, через грузинських журналістів.

«Ми дуже переживаємо за ситуацію в Тбілісі і багато думаємо, як допомогти. Разом з групою місцевих бізнесменів прийняли рішення організувати відпочинок постраждалих від стихії дітей в Одесі на все літо, в кращих умовах, щоб зняти у них стрес», - цитують в адміністрації Саакашвілі.

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Він також уточнив, що «дуже багато українців відгукнулися, і ми ще раз зрозуміли, якою великою є любов і дружба в Україні щодо Грузії».

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 червня в Тбілісі після сильної зливи сталася руйнівна повінь. За останніми офіційними даними, загинули 19 людей, десятки постраждали. Стихія пошкодила дороги та інфраструктуру грузинської столиці.

Затопило також зоопарк, в результаті чого багато тварини опинилися на волі, частина з них загинула.