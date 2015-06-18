Саакашвілі порадив СБУ почати боротьбу з "усероз'ідаючою корупцією" зі своїх власних рядів

На своїй сторінці у Facebook Саакашвілі написав, що СБУ перш, ніж направляти спецгрупу, варто провести очищення у власних лавах.

Я узнал о том, что ко мне направили специальную группу СБУ, чтобы помочь с борьбой с коррупцией вчера из средств массово... Posted by Mikheil Saakashvili on 18 червня 2015 р.

"Я дізнався про те, що до мене направили спеціальну групу СБУ, щоб допомогти з боротьбою з корупцією вчора із засобів масової інформації і лише потім ми поговорили з очільником служби. Мені здається, що СБУ варто було б почати боротьбу з усероз'ідаючою корупцією із своїх власних рядів, враховуючи, наприклад, що в Одесі добре відомо, що контрабанду покривають саме багато представників цієї служби", - написав голова ОДА.

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Як повідомляв УНІАН, голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявляє про масштабну реорганізацію апарату обласної адміністрації.

«У нас в структурі – 800 осіб. Потрібно, чесно кажучи, максимум 50 осіб, щоб нормально працювали... Я багато разів бував в Одесі, але нікого не знаю. Це мій мінус, але й плюс. Будемо підбирати нових людей. Є і в самому апараті хороші люди, але в цілому – хочемо нових людей», - заявив керівник області.