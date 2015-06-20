Глава Петагону вирушає до Європи через російську агресію - ЗМІ

Як передає українська служба «Голосу Америки» з посиланням на Пентагон, Картер перебуватиме в Європі з 21-го по 26-е червня. Мета його візиту – разом з європейськими колегами проаналізувати прогрес НАТО у розв’язанні безпекових викликів, зокрема в умовах російської агресії. Крім того, з міністрами оборони країн альянсу він обговорить подальші кроки для підвищення ефективності їхньої роботи.

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Напередодні глава Північноатлантичного Альянсу повідомив про здійснення наймасштабніших заходів НАТО щодо зміцнення своїх оборонних можливостей за останнє десятиліття. Цю заяву було зроблено після того, як Москва оголосила про плани збільшення свого ядерного арсеналу в цьому році.

Картер вперше в якості глави Пентагону зустрічається з міністрами оборони НАТО. Серед іншого, сторони також обговорять питання передислокації важкої військової техніки в східноєвропейських країнах-членах альянсу.

У своїй промові на форумі Allianz у Берліні Картер наголосить на важливості американсько-німецького співробітництва та проведе зустріч із міністром оборони Німеччини, зазначили в Пентагоні.

У вівторок Ештон Картер відвідає Естонію, де запевнить міністрів оборони країн Балтії в американських гарантіях безпеки.