СБУ планує відкрити кримінальне провадження проти суддів одного з вищих спецсудів – Грицак

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Василь Грицак сьогодні на брифінгу в Києві.

«Зараз нами, Головним слідчим управлінням СБУ, документується, зокрема, діяльність групи осіб одного з вищих спеціалізованих судів України», - зазначив він.

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У свою чергу керівник прес-центру СБУ Олена Гітлянська пояснила, що найближчим часом СБУ відкриє кримінальне провадження стосовно суддів одного з вищих спеціалізованих судів України, в якому склалась ситуація, подібна до тих кримінальних правопорушень, які мали місце в Апеляційному суді Києва.

«Я думаю, що найближчим часом ми будемо презентувати подібні історії в інших судах», - зауважив в.о. голови СБУ.

«В цьому році нами направлено та віддокументовано до прокуратури Київської області більше 10 епізодів, коли в Київській області судді чи від імені судів різних інстанцій виносилися ухвали, в той час коли судді перебували за кордоном», - зауважив Грицак.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 червня, генпрокурор Віктор Шокін заявив про намір внести завтра до Верховної Ради подання на зняття суддівської недоторканності, затримання та арешт голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка.

За даними прес-служби Генпрокуратури, що Головним слідчим управлінням ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного втручання службовими особами Апеляційного суду Києва в роботу автоматизованої системи документообігу цього суду.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 19 червня Генпрокуратурою спільно з СБУ проведено обшук приміщень Апеляційного суду Києва.

«За результатами обшуку було вилучено грошові кошти, сервери і комп’ютерне обладнання, на якому знаходиться база автоматизованої системи документообігу суду, а також встановлені систематичні факти незаконного втручання в автоматизовані системи суду з боку службових осіб суду, у тому числі суддів», - пояснили в ГПУ.