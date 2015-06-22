Шокін ініціює зняття недоторканності, затримання та арешт голови Апеляційного суду Києва

Генеральний прокурор України Віктор Шокін завтра внесе до Верховної Ради подання на зняття суддівської недоторканності, затримання та арешт голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шокін повідомив на брифінгу в Києві.

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«Завтра я внесу подання до Верховної Ради України з метою притягнення до відповідальності судді Чернушенка, зняття суддівської недоторканності, затримання та арешту», - зазначив генпрокурор.

Також у прес-службі Генпрокуратури додали, що Головним слідчим управлінням ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного втручання службовими особами Апеляційного суду Києва в роботу автоматизованої системи документообігу цього суду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.376-1 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 19 червня Генпрокуратурою спільно з СБУ проведено обшук приміщень Апеляційного суду Києва.

«За результатами обшуку було вилучено грошові кошти, сервери і комп’ютерне обладнання, на якому знаходиться база автоматизованої системи документообігу суду, а також встановлені систематичні факти незаконного втручання в автоматизовані системи суду з боку службових осіб суду, у тому числі суддів», - пояснили в ГПУ.

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Також зазначено, що після проведення необхідних слідчих дій вилучене обладнання було повернуто.

ГПУ підготовлено клопотання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо відсторонення від посади голови Апеляційного суду Києва, а також подання до ВР щодо надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Як повідомляв УНІАН, за даними Шокіна, у робочому кабінеті голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка в ході обшуку було вилучено 6,5 тис. доларів.