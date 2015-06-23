У Мінську збирається Тристороння контактна група щодо Донбасу

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в цій групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську розпочнеться о 16.00. Перед цим пройдуть зустрічі учасників усіх чотирьох підгруп - із гуманітарних, політичних, економічних питань, а також із питань безпеки», - зазначила Оліфер.

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