Завтра в Мінську контактна група проведе засідання з новим спецпредставником ОБСЄ

Засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 23 червня у Мінську за участю нового спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка.

Про це повідомила прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми, який є представником України в Контактній групі, Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

"23 червня в Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи. На цій зустрічі вперше братиме участь новий представник голови ОБСЄ - австрійський дипломат Мартін Сайдік", - написала Оліфер.

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Також вона повідомила, що перед засіданням Тристоронньої контактної групи відбудуться засідання трьох робочих підгруп - з гуманітарних, політичних та економічних питань.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно спеціальний представник ОБСЄ в контактній групі Хайді Тальявіні подала у відставку.

Раніше російська сторона змінила свого представника в Контактній групі. Замість посла РФ в Україні Михайла Зурабова новим представником РФ став екс-посол Росії в Сирії Азамат Кульмухаметов.

Україну в робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі представляють Володимир Горбулін, Євген Марчук, Ірина Геращенко та Ігор Веремій.