Генсек ООН знову закликав усі сторони конфлікту на Донбасі виконати Мінські домовленості

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у Страсбурзі під час звернення до Парламентської асамблеї Ради Європи.

За словами Пан Гі Муна, за цей рік в Україні було вбито понад 6 тис. чоловік. На сході України порушуються права мільйонів людей.

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«Я закликаю всіх докласти всіх можливих зусиль, щоб примусити сторони повністю виконати Мінські домовленості і досягти політичного рішення. Будь-яке мирне вирішення має базуватися на захисті прав людини в суверенній, незалежній та єдиній Україні”, - заявив генсек ООН.

Він наголосив, що це важливо для стійкого миру, прогресу для внутрішніх реформ і боротьби з корупцією.

«Я дякую Раді Європи за єдність з Комісією з прав людини ООН щодо підтримки України в розвитку її національної стратегії захисту прав людини. Наступний важливий крок – підготовка плану дій із захисту прав людини», - сказав Пан Гі Мун.