Пан Ґі Мун: Світ мусить знайти безпечні шляхи для мігрантів

Як передає Радіо Свобода, в Ірландії під час виступу перед групою біженців з Афганістану, Сирії та інших країн, де тривають конфлікти, Пан Ґі Мун згадав свою родину, яка втекла від війни у Кореї.

«Одним з моїх найперших спогадів є втеча з родиною з нашого села. Ми лізли горами під час дощу. Я оглядався на світ, який до цього лише бачив, де я грався, де я ходив до школи, де я жив із сім’єю. Все це було охоплено вогнем», – зазначив Пан Ґі Мун.

Читайте такожУ Малайзії виявили 139 могил нелегальних мігрантів

Генсекретар ООН наголосив, що світ мусить знайти безпечні шляхи для мігрантів, які тікають із зони конфліктів.

За даними ООН, у 2014 році з проханням про надання притулку у 44 розвинутих країнах звернулися 866 тисяч людей. Це на 45 відсотків більше, ніж у попередньому році.