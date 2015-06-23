Підтриманий законопроект про місцеві вибори формує ще більш закриту систему - Сироїд

Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд вважає, що підтриманий у першому читанні законопроект про місцеві вибори не має нічого спільного з пропорційною системою за відкритими списками.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила під час міжнародної конференції “Чи відбулася виборча реформа?”.

Сироїд вважає, що цей законопроект “формує систему ще більш закриту і ще більш схильну до маніпуляцій, ніж, як це не сумно визнавати, ніж те, що є на сьогодні”. На її думку, “ми в загрозливому стані, коли цей закон може стати реальністю”.

“Треба докласти всіх зусиль, щоб цей законопроект, проголосований у першому читанні, щоб він не став законом. Це можна робити в різний спосіб. Безумовно, можна зараз вносити поправки, і оскільки процедура підготовки до другого читання є скороченою, то зараз працюють люди тяжко для того, щоб покращити... Але, знову ж таки, покращити що? Чи можливо покращити те, що там є?”, - запитала Сироїд.

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У свою чергу, радник з юридичних питань IFES Денис Ковриженко наголосив на необхідності визнатися з тим, що робити з ухваленим у першому читанні законопроектом.

“Тобто, легітимізувати те, що було прийнято, навряд чи є доцільним. З іншого боку, змішана система вичерпала себе, і всім добре відомі її вади і недоліки”, - сказав він і додав, що залишити цю систему було б неправильним, як і “запровадити ту, яку парламент, по суті, схвалив в минулий четвер”.

Водночас, сказав Ковриженко, триває подання поправок до цього законопроекту, і “далеко не всі процедури в ньому прописані належним чином, і він навряд чи створить належний ґрунт для проведення виборів у відповідності до міжнародних стандартів”.

“Сам законопроект не відображає багатьох рекомендацій міжнародних організацій. І низка питань залишаються взагалі неврегульованими”, - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про місцеві вибори (№ 2831-3), яким передбачена участь у місцевих виборах партій та блоків. Депутати також проголосували за скорочену процедуру підготовки законопроекту до другого читання.