З депутатів в Україні знімуть недоторканність, а вибори будуть проводити за відкритими списками

Як передає кореспондент УНІАН, під час консультацій щодо формування коаліції представник “Народного фронту” Леонід Ємець зазначив, що завтрашнє засідання стосуватиметься судової реформи, реформи правоохоронних органів, конституційної реформи, виборів до Верховної Ради та органів місцевого самоврядування.

“Хоча коаліційна угода ще не підписана, але є абсолютне розуміння і згода всіх суб'єктів щодо того, що наступний виборчий закон має бути законом про відкриті виборчі списки. Тому що той закон, який є сьогодні, він недосконалий і допускає можливості для фальсифікацій”, - сказав він.

Ємець зазначив, що йдеться про пропорційну систему за відкритими виборчими списками. “Це означає, що люди самі обиратимуть місце конкретного депутата в списку політичної партії”, - сказав Ємець.

Щодо місцевих виборів, зазначив він, обговорювалася позиція про двотурові вибори голів найбільших міст країни.

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У свою чергу представник “Блоку Петра Порошенка” Микола Томенко зазначив, що для Верховної Ради “відбудуться вибори за пропорційною системою, за відкритими партійними списками”. “В дужках - що означає голосування за конкретних представників політичної партії”, - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи домовилися учасники переговорів з приводу питання про зняття депутатської недоторканності, Томенко сказав: “Домовилися”.

Водночас, відзначив він, відбувається дискусія щодо “політичного імунітету або політичного захисту”.

“Мається на увазі, що коли йдеться про відкриття кримінальної справи за корупційні дії і так далі, - тут питань немає... А коли мова йде про політичну діяльність, ми вважаємо, що тут депутата треба підстрахувати, щоб його не арештовували за те, що він мітинг біля Верховної Ради зібрав”, - сказав Томенко.