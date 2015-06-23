Три партії можуть не допустити до виборів через закон про заборону пропаганди та символіки комуністів
Перший заступник міністра пояснила, що сьогодні відбувається перше засідання комісії, але рішення щодо комуністів ще не буде прийняте.
Комуністична партія України, а також Комуністична партія України (оновлена) і Комуністична партія робітників та селян не привели свою документацію до вимог Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», що може завадити їм брати участь у виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Комісії з питань дотримання закону про засудження комуністичного і нацистського режимів сказала перший заступник міністра юстиції, голова комісії Наталія Севостьянова.
"Наразі до Міністерства юстиції надійшло звернення прем'єр-міністра України Арсенія Петровича Яценюка як ініціатора нашого першого засідання з питань того, що деякі політичні сили не привели у відповідність свої статути і символіку, назви до вимог даного закону", - зазначила Севостьянова.
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Вона уточнила, що йдеться про КПУ, КПУ (оновлену) і Компартію робітників та селян.
"Також хочу наголосити на тому, що безпосередньо пункт 5 статті 3 закону визначає, що у разі прийняття рішення про невідповідність політичної партії та її обласних і міських організацій вимогам даного закону вони не можуть бути суб'єктом виборчого процесу", - наголосила Севостьянова.
Перший заступник міністра пояснила, що сьогодні відбувається перше засідання комісії, але рішення щодо комуністів ще не буде прийняте.
Севостьянова зазначила, що сьогодні будуть надані всі матеріали з реєстру партій, розглянуто питання, чи були якісь об'єктивні підстави того, що зміни не могли бути внесені у статути зазначених партій, і вже на наступному засіданні буде правовий висновок по цих трьох політичних силах.