Три партії можуть не допустити до виборів через закон про заборону пропаганди та символіки комуністів

Комуністична партія України, а також Комуністична партія України (оновлена) і Комуністична партія робітників та селян не привели свою документацію до вимог Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», що може завадити їм брати участь у виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Комісії з питань дотримання закону про засудження комуністичного і нацистського режимів сказала перший заступник міністра юстиції, голова комісії Наталія Севостьянова.

"Наразі до Міністерства юстиції надійшло звернення прем'єр-міністра України Арсенія Петровича Яценюка як ініціатора нашого першого засідання з питань того, що деякі політичні сили не привели у відповідність свої статути і символіку, назви до вимог даного закону", - зазначила Севостьянова.

Читайте такожСтатут КПУ порушує закон про декомунізацію - міністр юстиції

Вона уточнила, що йдеться про КПУ, КПУ (оновлену) і Компартію робітників та селян.

"Також хочу наголосити на тому, що безпосередньо пункт 5 статті 3 закону визначає, що у разі прийняття рішення про невідповідність політичної партії та її обласних і міських організацій вимогам даного закону вони не можуть бути суб'єктом виборчого процесу", - наголосила Севостьянова.

Перший заступник міністра пояснила, що сьогодні відбувається перше засідання комісії, але рішення щодо комуністів ще не буде прийняте.

Севостьянова зазначила, що сьогодні будуть надані всі матеріали з реєстру партій, розглянуто питання, чи були якісь об'єктивні підстави того, що зміни не могли бути внесені у статути зазначених партій, і вже на наступному засіданні буде правовий висновок по цих трьох політичних силах.