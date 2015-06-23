Підозрюваного у вбивстві Бузини Поліщука випустили з Київського СІЗО (відео)
13:32, 23 червня 2015Політика
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Дениса Поліщука, заарештованого за рішенням суду у рамках розслідування вбивства Олеся Бузини, випустили з Київського ізолятора тимчасового утримання.
Денис Поліщук / УНИАН
Про це у коментарі УНІАН повідомив народний депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий.
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За його словами, на виході з ізолятора Поліщука, за якого було внесено заставу, зустріли близько 50 чоловік – громадські активісти, родичі та кілька народних депутатів.
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Як повідомляв УНІАН, за даними Лозового, за Поліщука внесли заставу в розмірі понад 5 млн грн.
«Застава у розмірі більше 5 мільйонів гривень, внесена невідомими особами. Завдяки їй, сьогодні Денис Поліщук має вийти. Це до останнього трималось в секреті, щоб не було жодних перешкод на шляху до його звільнення», - розповів він в коментарі агентству.
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