За підозрюваного у вбивстві Бузини Поліщука внесли 5-мільйонну заставу
За Дениса Поліщука, котрого було затримано та заарештовано за рішенням суду у рамках розслідування вбивства Олеся Бузини, внесли заставу у розмірі більше 5 мільйонів гривень.
Про це в коментарі УНІАН повідомив народний депутат України від «Радикальної партії» Андрій Лозовий.
«Застава у розмірі більше 5 мільйонів гривень, внесена невідомими особами. Завдяки їй, сьогодні Денис Поліщук має вийти. Це до останнього трималось в секреті, щоб не було жодних перешкод на шляху до його звільнення», - розповів він в коментарі агентству.
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За словами Лозового, наразі він разом з народним депутатом від «Батьківщини» Ігорем Луценко, перебуває біля Київського ізолятора тимчасового утримання.
Він також зауважив, що інформацію про внесення застави Поліщука, він отримав від одного з громадських активістів. Також, за словами політика, цю інформацію йому підтвердила близька родичка Поліщука.