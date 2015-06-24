На довиборах у 205 окрузі йде рекордна кількість кандидатів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє громадська організація "Комітет виборців України".

В організації зазначають, що така кількість нехарактерна для українських виборів – минулого року під час парламентських виборів у цьому окрузі було зареєстровано втричі менше кандидатів. В цілому на минулих виборах на кожен виборчий округ припадало в середньому 16 кандидатів.

Серед одномандатних виборчих округів, на яких зареєструвалося найбільше кандидатів лідирують: округ №96 (Київська обл.) – 50 кандидатів, округ №135 (Одеська обл.) – 47 кандидатів і округ №112 (Луганська обл.) – 43 кандидата.

"Надмірне бажання деяких осіб стати народними депутатами в 205 окрузі могло бути викликане можливістю збагатитись в ході виборчого процесу. Зокрема, кандидати можуть продавати свої місця у дільничних виборчих комісіях на користь зацікавлених осіб, які прагнуть контролювати склад комісій", - пояснюють таку тенденцію у "Комітеті виборців України".

Варто зазначити, що реєстрація на проміжні довибори в окрузі №205 триває і продовжиться до 30 червня. Тому округ має всі шанси стати рекордсменом за кількістю зареєстрованих кандидатів у нардепи.