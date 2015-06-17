16% українців готові продати свій голос на місцевих виборах менше ніж за 200 гривень – опитування

Більшість українців готові голосувати за грошову винагороду на місцевих виборах восени цього року.

Про це свідчать результати опитування у рамках спільного проекту «SocioStream AG» та видання «Ділова столиця», які були оприлюднені сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

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«22% оцінюють свій голос в межах 200-300 гривень, 16% відповіли, що це може бути менше 200 гривень і 13,2% оцінюють свій голос в 300-500 гривень», - про це під час прес-конференції сказала керівник «SocioStream AG» Олена Бояркіна.

У той же час, голова експертної ради «SocioStream AG» Олександр Мєдвєдєв акцентував, що така відповідь респондентів, не означає, що вони голосуватимуть за гроші.

«Тут потрібно зробити акцент, що вони готові не голосувати за гроші, а просто готові взяти їх», - сказав він.

У той же час, як показало опитування, 41% респондентів – категорично відмовляються голосувати за гроші і переконані, що до майбутніх виборів, громадяни України підійдуть з усією відповідальністю.

Опитування також показало, що 48% респондентів, не задоволені результатами діяльності місцевих депутатів, 38% оцінюють їхню роботу задовільно.

69% респондентів виступає за скорочення кількості депутатів у місцевих радах.

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Щодо того, коли варто проводити місцеві вибори, то 54% респондентів вважають, що у жовтні 2015 року, 27% переконані, що їх варто відкласти до стабілізації ситуації в Україні, а 16% - виступає за якнайшвидше оновлення місцевої влади.

Опитування проводилось 8-13 червня 2015 року. Всього було опитано 600 осіб, віком від 18 років. Респондентами були представники з усіх регіонів України, окрім АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей. Погрішність вибірки в цілому не перевищує 4%.