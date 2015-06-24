ЄС просить дати Донбасу особливий статус, не чекаючи виборів і припинення вогню бойовиками
Європейський союз підтвердив, що звертається до української сторони з пропозицією надати Донбасу особливий статус, не чекаючи, доки бойовики та РФ виконають перші пункти мінських домовленостей.
Про це йдеться коментарі ЄС щодо матеріалу про нову позицію ЄС щодо мінського врегулювання. Текст коментаря, підготовленого Брюсселем, надіслало в редакцію Європейської правди представництво ЄС в Україні.
Євросоюз у своєму коментарі відповіді визнав, що під час двосторонніх зустрічей спонукає сторони до "дій з метою вирішення конфлікту".
В ЄС наполягають, що мають право для звернень на адресу України про швидше надання Донбасу особливого статусу.
"Стаття 11 Комплексу заходів зазначає згоду на проведення до кінця 2015 року конституційної реформи в Україні, яка має включати ухвалення постійного законодавства щодо особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей", йдеться у коментарі ЄС.
Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомили, що Європейський союз переконує офіційний Київ виконати "пізні" пункти Мінських домовленостей, зокрема щодо надання спецстатусу Донбасу.
При цьому в ЄС наполягають, що це потрібно зробити, не чекаючи, поки Росія та підконтрольні їй бойовики виконають свою частину угод.
Таку думку висловив під час візиту до Києва єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганес Ган у рамках зустрічі з депутатами Верховної Ради та президентом України Петром Порошенком.
Цю інформацію також підтвердила заступник глави парламентського комітету у закордонних справах Іванна Климпуш-Цинцадзе.