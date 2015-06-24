ЄС просить дати Донбасу особливий статус, не чекаючи виборів і припинення вогню бойовиками

Про це йдеться коментарі ЄС щодо матеріалу про нову позицію ЄС щодо мінського врегулювання. Текст коментаря, підготовленого Брюсселем, надіслало в редакцію Європейської правди представництво ЄС в Україні.

Євросоюз у своєму коментарі відповіді визнав, що під час двосторонніх зустрічей спонукає сторони до "дій з метою вирішення конфлікту".

В ЄС наполягають, що мають право для звернень на адресу України про швидше надання Донбасу особливого статусу.

"Стаття 11 Комплексу заходів зазначає згоду на проведення до кінця 2015 року конституційної реформи в Україні, яка має включати ухвалення постійного законодавства щодо особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей", йдеться у коментарі ЄС.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомили, що Європейський союз переконує офіційний Київ виконати "пізні" пункти Мінських домовленостей, зокрема щодо надання спецстатусу Донбасу.

При цьому в ЄС наполягають, що це потрібно зробити, не чекаючи, поки Росія та підконтрольні їй бойовики виконають свою частину угод.

Таку думку висловив під час візиту до Києва єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганес Ган у рамках зустрічі з депутатами Верховної Ради та президентом України Петром Порошенком.

Цю інформацію також підтвердила заступник глави парламентського комітету у закордонних справах Іванна Климпуш-Цинцадзе.