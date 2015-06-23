ЄС переконує Україну надати спецстатус Донбасу, незважаючи на порушення Мінських угод

При цьому в ЄС наполягають, що це потрібно зробити, не чекаючи, поки Росія та підконтрольні їй бойовики виконають свою частину угод, передає "Європейська правда".

Таку думку висловив під час візиту до Києва єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганес Ган у рамках зустрічі з депутатами Верховної Ради та президентом України Петром Порошенком.

Цю інформацію також підтвердила заступник глави парламентського комітету у закордонних справах Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Читайте такожУ Білому домі вітають єдність світу у питанні тиску на Росію

"Європейці вимагають від нас запропонувати стратегію спеціального статусу для Донбасу. І щоби цей статус не був обмежений трьома роками (як у законі про статус окремих територій), а діяв на постійній основі", - зазначила вона.

Климпуш-Цинцадзе наголосила, що попри те, що не виконані перші кроки – не дотримується перемир’я, не відведена техніка, нам не повернули заручників, – ЄС пропонує Києву зробити п’ятий чи сьомий крок.

Водночас, у МЗС повідомили, що Києву наразі пропонують не надавати Донбасу новий статус, а "обговорити" можливість такого надання.

"ЄС хоче, щоб усі питання Мінська могли обговорюватися у підгрупах Тимчасової контактної групи. Щоб не існувало табу на жодну тему, в тому числі на цю. Але це неформальне обговорення, обмін ідеями", - стверджує співрозмовник у зовнішньополітичному відомстві.

Читайте такожГенсек ООН знову закликав усі сторони конфлікту на Донбасі виконати Мінські домовленості

"Офіційний діалог розпочнеться тільки після виборів з легітимно обраними представниками (окремих регіонів Донецької та Луганської областей)", - додало джерело у МЗС.