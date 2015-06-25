Франція ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС

Про це посол України у Франції Олег Шамшур повідомив у Twitter.

"Вiтаю ратифiкацiю Угоди про асоцiацiю мiж Україною та ЄС Нацiональними зборами Францiï", - написав Шамшур.

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Вiтаю ратифiкацiю Угоди про асоцiацiю мiж Україною та ЄС Нацiональними Зборами Францiï — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 25 Червень 2015

Як повідомляв УНІАН, 7 травня Сенат Франції (верхня палата парламенту) ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом.