Франція ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС
12:50, 25 червня 2015Політика
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Національні збори Франції (нижня палата парламенту) ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Національні збори Франції ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС / Фото УНІАН
Про це посол України у Франції Олег Шамшур повідомив у Twitter.
"Вiтаю ратифiкацiю Угоди про асоцiацiю мiж Україною та ЄС Нацiональними зборами Францiï", - написав Шамшур.
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Вiтаю ратифiкацiю Угоди про асоцiацiю мiж Україною та ЄС Нацiональними Зборами Францiï
— Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 25 Червень 2015
Як повідомляв УНІАН, 7 травня Сенат Франції (верхня палата парламенту) ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
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