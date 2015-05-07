Сенат Франції ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом

Про це посол України у Франції Олег Шамшур написав у Twitter.

"Сенат Франції проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", - повідомив український дипломат.

Senat de France a voté la ratification de l'Accord d'association entre l'Ukraine et l'Union Européenne @Senat_Info@MFA_Ukraine@UKRinFRA — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) May 7, 2015

За словами Шамшура, перед голосуванням в Сенаті були проведені слухання.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко привітав ратифікацію Сенатом Франції Угоди про асоціацію. "Сенат Франції ратифікував Угоду про асоціацію України з ЄС! Вдячні за підтримку", - написав він у Twitter.

У Міністерстві закордонних справ України очікують завершення ратифікації угоди всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.

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Раніше угоду вже ратифікували Бельгія, Болгарія, Великобританія, Данія, Естонія, Ірландія, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Хорватія, Португалія, Фінляндія і Швеція.