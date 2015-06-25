Міністр оборони США запевнив Полторака у подальшій підтримці України

Як повідомляє сайт Міноборони, у рамках візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі Полторак провів зустріч з Картером. У ході зустрічі обговорені практичні питання врегулювання кризи в Україні, поглиблення двосторонньої співпраці, а також визначені практичні напрями співпраці на найближчу перспективу.

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"Американська сторона запевнила у подальшій підтримці України щодо стабілізації ситуації на сході держави та якнайшвидшого подолання кризи, наданні практичної допомоги Міністерству оборони України у здійсненні системних реформ та розвитку оборонних спроможностей її Збройних сил", - зазначається у повідомленні.