Очільник Пентагону підтвердив плани з розміщення важкого озброєння у Східній Європі

Про це заявив очільник міністерства оборони США Ештон Картер під час свого візиту до Німеччини, передає DW.COM. "Ми розглядаємо це та обговорюємо з нашими партнерами", - сказав голова Пентагону.

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Йдеться передовсім про "устаткування для навчання" військ НАТО, зокрема й про "важкі озброєння". Як сказав Ештон Картер, мета полягає у посиленні Альянсу, зокрема союзників на кордонах".

Дії Росії Ештон Картер назвав "брязканням ядерною зброєю". У своїй промові в Берліні міністр оборони США закликав країни НАТО спільно захищатися від нової загрози, але водночас застеріг від нової Холодної війни. "У нашій реакції ми не покладатимемося на сценарій Холодної війни", -сказав Ештон Картер.

Під час свого візиту до Німеччини, голова Пентагону планує зустрітися з міністром оборони Німеччини Урсулою фон дер Ляєн, а також з главами оборонних відомств Нідерландів і Норвегії.