В Єревані мітингувальники зірвали ефір кремлівських журналістів (фото)

Як видно з фотографій, опублікованих у соцмережах, позаду російської журналістки розгорнули два плакати з написами "Россия-24 - В ж***-24. Не тупите и не лгите".

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Як повідомляв УНІАН, учасники акції проти подорожчання електроенергії, що проходить в центрі Єревана, запропонували заступнику начальника поліції Єревана Валерію Осипяну провести футбольний матч між демонстрантами і поліцейськими.