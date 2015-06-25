В Єревані мітингувальники зірвали ефір кремлівських журналістів (фото)
16:33, 25 червня 2015Політика
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Участики акції протесту в Єревані показали своє ставлення до кремлівської пропаганди, зірвавши ефір російського каналу "Россия 24".
Мітингувальники "прикрасили" ефір каналу "Россия-24" / Facebook.com, Liana Samvelyan
Як видно з фотографій, опублікованих у соцмережах, позаду російської журналістки розгорнули два плакати з написами "Россия-24 - В ж***-24. Не тупите и не лгите".
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Як повідомляв УНІАН, учасники акції проти подорожчання електроенергії, що проходить в центрі Єревана, запропонували заступнику начальника поліції Єревана Валерію Осипяну провести футбольний матч між демонстрантами і поліцейськими.
Кто куда в Ереване, а Россия24 в жопу... pic.twitter.com/kV9BbOd4iq
— Януковича НЕТ! (@KodeksuNET) June 24, 2015
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