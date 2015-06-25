В Єревані мітингувальники зірвали ефір кремлівських журналістів (фото)

16:33, 25 червня 2015
Політика
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Участики акції протесту в Єревані показали своє ставлення до кремлівської пропаганди, зірвавши ефір російського каналу "Россия 24".

россия 24 / Facebook.com, Liana Samvelyan

Як видно з фотографій, опублікованих у соцмережах, позаду російської журналістки розгорнули два плакати з написами "Россия-24 - В ж***-24. Не тупите и не лгите".

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Як повідомляв УНІАН, учасники акції проти подорожчання електроенергії, що проходить в центрі Єревана, запропонували заступнику начальника поліції Єревана Валерію Осипяну провести футбольний матч між демонстрантами і поліцейськими.

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