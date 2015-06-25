У Єревані демонстранти і поліцейські домовилися зіграти в футбол
15:40, 25 червня 2015Політика
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Учасники акції проти подорожчання електроенергії, що проходить в центрі Єревана, запропонували заступнику начальника поліції Єревана Валерію Осипяну провести футбольний матч між демонстрантами і поліцейськими.
REUTERS
Осіпян з радістю прийняв цю пропозицію і пообіцяв організувати матч після того, як акція протесту закінчиться, передає «Новини-Вірменія».
Тисячі людей з 19-го червня проводять в Єревані мітинги проти підвищення тарифів на електроенергію. Рано вранці 23-го червня поліцейські з застосуванням водометів на проспекті Баграмяна розігнали мирну демонстрацію, що прямувала до адміністрації президента країни, в результаті чого постраждали 25 осіб.
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Масштабна акція відновилася в той же день ввечері, мітинги носять виключно мирний характер. В даний час проспект Баграмяна продовжує залишатися заблокованим.
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