У Єревані демонстранти і поліцейські домовилися зіграти в футбол

Осіпян з радістю прийняв цю пропозицію і пообіцяв організувати матч після того, як акція протесту закінчиться, передає «Новини-Вірменія».

Тисячі людей з 19-го червня проводять в Єревані мітинги проти підвищення тарифів на електроенергію. Рано вранці 23-го червня поліцейські з застосуванням водометів на проспекті Баграмяна розігнали мирну демонстрацію, що прямувала до адміністрації президента країни, в результаті чого постраждали 25 осіб.

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Масштабна акція відновилася в той же день ввечері, мітинги носять виключно мирний характер. В даний час проспект Баграмяна продовжує залишатися заблокованим.