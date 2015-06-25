БПП може піти на вибори з "Народним фронтом", "УДАР" поки не погодився - Луценко

Про це заявив лідер БПП Юрій Луценко в інтерв'ю "Фокусу", повідомили у прес-службі партії.

За словами Луценка, вже зараз ведуться переговори щодо спільного походу на вибори з "Народним фронтом" і "Народним Рухом". Водночас нинішній партнер БПП партія "УДАР" поки не дала згоди на спільну участь у виборах, як це було під час парламентської кампанії.

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"Після останньої поїздки Віталія Кличка у Львів (там він на футболі зустрічався з мером Львова Садовим), я б перейшов на футбольну термінологію: зараз м'яч на полі "УДАРу". Ми зробили їм пропозицію, проте відкриті для діалогу і з іншими партіями", - пояснив Луценко.

Крім того, наразі БПП поки не прийняв рішення про підтримку Кличка на виборах мера Києва.

"Все залежить від того, чи піде "УДАР" разом з нами єдиним списком на вибори в Київраду. Якщо так - очевидно, що у нас має бути один кандидат, і Кличко є фаворитом. Якщо ж вони підуть окремо, ми змушені будемо висунути власного кандидата", - пояснив лідер БПП.