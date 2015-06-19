У Порошенка розглядають Гройсмана як потенційну заміну Кличку в Києві - джерело

Про це заявив близький до Порошенка депутат від БПП у понеділок, коли УДАР не хотів голосувати за відставку Наливайченка, передає "Українська правда".

Тому зараз переговори щодо майбутніх виборів йдуть не дуже успішно. Варто зазначити, що 13 червня "сірий кардинал" президента Ігор Кононенко довго вів перемовини з Кличком щодо спільної участі у місцевих виборах, та вони закінчилися нічим.

Стало відомо, що Кононенко передав Кличку вимогу президента, за якою УДАР має злитися із "Солідарністю", оскільки у партії Порошенка за останніми закритими соцопитуваннями в Києві близько 18%, і йти єдиною колоною. У свою чергу Кличко не хоче зливати свою політсилу під президентську партію.

"І наразі вони навряд чи підуть на умови 50 на 50. Ймовірніше, дадуть нам 20% квоти, адже у нас рейтинги нижчі. А це значить, що ми заведемо менше своїх людей", - заявив однопартієць Кличка.

Також стало відомо, що паралельно Кличко проводить переговори майже кожного дня із Садовим, який має потужну фракцію у столичній раді. Щодо цих домовленостей відомо, що на противагу Садовому у Львові нікого не висуватиме УДАР, а у Києві – "Самопоміч".

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"Мені здається, що вони не домовляться. Ну от навіщо "Самопомочі" УДАР?" - висловив сумнів один із депутатів БПП.

Водночас у БПП у випадку недосягнення домовленостей із Кличком розмірковують на своєю кандидатурою на посаду столичного мера: раніше пропонували висунути міністра освіти Квіта, а тепер - спікера Гройсмана.

"Гройсман на низькому старті. Згідно із стартовою соціологією, у нього близько 15% рейтингу, а це ще він нічого не робив", - заявило джерело в Адміністраціі президента.

Сам Гройсман поки обережно коментує чутки про його наміри балотуватися у столичні мери.

Крім того, останньою надією на союз між Кличком і Порошенком є закон про місцеві вибори, який передбачає можливість участі блоків у виборах, відкриті списки, а також вибори мерів міст у два тури.

Також у ситуації, що склалася, спробувати свої сили у політиці зможе і Валентин Наливайченко, для якого місцеві вибори можуть стати трампліном.

"Мені здається, що у нього буде свій проект. І це буде щось на кшталт Ющенка – націоналізм, служіння Україні і роль третьої сили", - вважає джерело у БПП.