МЗС України висловило протест проти незаконного ввезення "гумконвою" з Росії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

У відомстві відзначають, що вантаж вкотре було переміщено через неконтрольовані ділянки державного кордону без офіційної згоди української сторони, з порушенням вимог українського законодавства, всупереч усталеній міжнародній практиці, а також раніше узгодженим умовам та модальностям між двома сторонами та Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

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«Міністерство закордонних справ України здійснило дипломатичний демарш та вимагає від російської сторони негайно припинити протиправні дії проти суверенітету України та направляти вантажі для гуманітарних потреб мирних жителів Донбасу через контрольовані Україною пункти пропуску в Луганській та Харківській областях», - зазначається в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН раніше, народний депутат, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляє, що Російська Федерація готує на кінець тижня черговий "гумконвой" на Донбас.