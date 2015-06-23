Росія готує на кінець тижня черговий "гумконвой" - Геращенко

Як написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook, сьогодні вона за допомогою скайп-зв'язку взяла участь у зустрічі гуманітарної підгрупи в рамках Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську.

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"Також ми підняли питання порушень міжнародного права з боку РФ з їхніми незаконними гуманітарними конвоями... РФ готує на кінець тижня черговий, 31-й "конвой". Ми чекаємо реакції світу на це. Щодня і щоразу не забуваємо кричати про ці порушення, документувати їх. Ми говоримо про порушення і в Мінську, і у Страсбурзі", - заявила Геращенко.

За її словами, Тристоронній контактній групі українська делегація передала весь фактаж порушень прав 11 українців, що утримуються у російських в'язницях як полонені, а також про 30 "гумконвоїв" (а це 3 тис. 500 вантажівок), які з брутальним порушенням всіх міжнародних норм перетнули кордон України.