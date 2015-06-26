Порошенко: 300 суддів вже мають бути позбавлені своїх посад

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу "Інтер", яке вийшло в ефір у п'ятницю ввечері.

"Після того, як запрацювала Вища рада юстиції, близько 300 суддів мають бути вже позбавлені своїх посад", - сказав він, передає Українська правда.

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За словами президента, у вівторок ГПУ планує попросити Верховну Раду позбавити недоторканності кількох суддів, а також дозволити притягнути їх до відповідальності та арештувати.

Окрім того, Порошенко заявив, що йому відома інформація про те, що Генпрокуратура "готує достатньо велику кількість подань" щодо позбавлення недоторканності деяких депутатів.

На думку президента, недоторканість посадовців – це рудимент, якого треба позбутися.