Порошенко: У зоні АТО перебувають 60 тисяч українських військовослужбовців
20:22, 26 червня 2015Війна
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На сьогодні кількість українських військовослужбовців в зоні АТО доведена до 60 тис. осіб.
REUTERS
Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу «Інтер».
«Ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити безпеку нашої держави. Ми сьогодні довели кількість наших Збройних сил в зоні АТО до 60 тис. військовослужбовців. У найтопові, найпікові попередні часи це було не більше 30 тис.», - сказав він.
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Порошенко зауважив, що ці бійці пройшли повну підготовку і тренування, у тому числі при залученні досвіду закордонних партнерів України.
Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявляв, що кількість українських військовослужбовців у зоні АТО становить 50 тис. осіб.
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