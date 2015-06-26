Порошенко: У зоні АТО перебувають 60 тисяч українських військовослужбовців

Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу «Інтер».

«Ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити безпеку нашої держави. Ми сьогодні довели кількість наших Збройних сил в зоні АТО до 60 тис. військовослужбовців. У найтопові, найпікові попередні часи це було не більше 30 тис.», - сказав він.

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Порошенко зауважив, що ці бійці пройшли повну підготовку і тренування, у тому числі при залученні досвіду закордонних партнерів України.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявляв, що кількість українських військовослужбовців у зоні АТО становить 50 тис. осіб.