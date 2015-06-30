ВР почала розгляд питання арешту голови Апеляційного суду Києва Чернушенка

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Гройсман зазначив, що голова Верховного суду України підтримав подання генерального прокурора щодо затримання та арешту Чернушенка.

Читайте такожНа вечірньому засіданні Рада розгляне кадрові питання щодо Шевченка і Чернушенка - депутат

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Генпрокуратура повідомила про підозру Чернушенку у скоєнні тяжких кримінальних правопорушень. Генеральний прокурор Віктор Шокін ініціював перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відсторонення зазначеної особи від посади і звернувся з поданням до Верховної Ради України про надання згоди на затримання і арешт судді.

Сьогодні, 30 червня, у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про надання згоди на затримання та арешт Чернушенка.